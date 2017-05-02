【大成報記者陳金/金門報導】為配合今年金門迎城隍系列活動，4月29日至30日期間，金城鎮公所於金門縣立體育館舉辦「獅王爭霸賽」，眾所矚目的南獅高樁賽程，由首度參賽新加坡藝威龍獅團贏得獅王金盃及獎金30萬元。眾所期待的金門迎城隍獅王爭霸戰29日在金門縣立體育館正式登場，主辦單位金城鎮公所特別邀請馬來西亞、新加坡、香港及臺灣等獅隊將跨海同場競技獅藝，金門本地的天震堂醒獅團也參加傳統南獅項目，互相較勁，首日進行傳統南獅比賽，各隊展現精湛的舞獅技藝，不論逼真的演繹出獅子各種栩栩如生的姿態，俐落的動作與身段，讓金門鄉親感受舞獅之震撼！這項獅王爭霸賽由金門縣政府指導，金城鎮公所、金城鎮民代表會及浯島城隍廟管委會主辦，金門縣民俗技藝推廣協會承辦，集視 G's VIEW協辦的獅王爭霸比賽於29日下午13時30分縣立體育館隆重登場，吸引滿場民眾前往觀賞，開幕典禮由金城鎮長石兆瑉親臨主持、金門縣府參議翁自保、縣議會秘書長李增財、縣府秘書許金象、立委楊鎮浯辦公室主任孫國智、金寧鄉長陳成勇、金城鎮代會主席陳天成、副主席郭永隆、金寧鄉代表會主席陳成泉、浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸、鎮民代表林金英、倪于媃、胡凱宇、東門里長蔡祥坤、賢庵里長盧志嶢等人也到場參與，眾人並在各獅隊簡介入場進行運動員宣誓後，共同敲響戰鼓為獅王爭霸揭開序幕。今年參加獅隊包括廣東汕尾義興比麟堂、香港柔功門夏國璋龍獅發展基金、香港弘德龍獅體育會、臺灣文揚龍獅團、三峽漢武舘龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、臺南雄威館、高雄兩廣龍獅戰鼓團、臺北關聖宮龍獅團、馬來西亞沙威文青龍獅團、新加坡藝威體育會，地主隊金門天震堂也代表地區參加傳統南獅項目，與各路好手角逐獅王寶座。金城鎮長石兆瑉表示，近幾年來，4月12迎城隍的活動，從一天延續到一整個月的大型系列活動，金門迎城隍也獲得文化部指定為重要民俗活動，金城鎮公所舉辦第5屆獅王爭霸賽，年年造成轟動，精彩刺激的獅藝競技，更讓金門鄉親大飽眼福，在陳縣長的支持下，鎮公所及浯島城隍廟的用心舉辦迎城隍系列活動，希望讓更多觀光客匯聚在金門，創造更大的觀光產值，他並感謝天震堂醒獅團，這幾年來對於獅王爭霸賽的鼎力支持與協助，讓歷年比賽都能夠順利圓滿進行。石兆瑉指出，舞龍、舞獅是我國傳統民間游藝，南獅運動運用人體多種姿態與獅頭、獅尾雙人配合，在行進動態和靜態造型變化中並將力度、幅度、速度及耐力等揉合舞獅技巧中，完成各種高難度的動作，競技中以「採青」和「高樁」將獅子的「喜、怒、哀、樂、睡、醒、動、靜」等各種表情充分表現出來，並且在鑼、鼓、鈸配樂配合中，在最低的踏腳65公分，最高則高達250公分，面積不到0.4平方公尺的高樁上，充分展現出獅子精氣神韻。金門縣政府翁自保參議也代表陳福海縣長到場參加開幕典禮並表示，獅子是萬獸之王，金城鎮公所舉辦的獅王爭霸賽，已經邁入第5屆，今年的迎城隍系列活動也在2周前陸續進行，獅王爭霸賽是系列活動的亮點之一，歡迎來自各國共12支獅隊的共襄盛舉，讓今年的金門迎城隍活動更加精采。金門縣議會祕書長李增財也代表議長洪麗萍預祝大會圓滿順利。美中不足是上屆高樁獅王中國廣東汕尾義興比麟堂，因簽證問題無法前來，該隊教練鍾道仁也在現場，代表全隊向大會致意，今年已準備好再次與各支隊伍切磋獅藝，全隊4月28日在廈門碼頭等待到最後一刻，無奈因簽證未獲批准，只能棄賽，希望明年有機會再來金門與各路好手一較高下。石兆瑉表示，農曆四月十二迎城隍活動，是金門重要的民俗盛事，獅王爭霸賽受到鄉親的熱烈迴響，一年比一年盛大，許多的鄉親也到現場歡賞精彩的獅王爭霸賽，參賽隊伍來自兩岸、馬來西亞、香港，今年還增加新加坡獅隊參賽，也期盼透過獅王爭霸賽，提升正能量，並感謝海外、臺灣的獅隊朋友，遠道而來參與盛事，讓今年迎城隍活動豐富。南獅項目的指定樁陣，全長13.62公尺，共21根樁，最低的踏腳65公分，最高則高達250公分，各樁之間隔距離最遠達1.8公尺，在獅頭、獅尾雙人配合，在行進動態和靜態造型變化中並將力度、幅度、速度及耐力等揉合舞獅技巧中，完成各種高難度的動作，競技中以「採青」和「高樁」將獅子的「喜、怒、哀、樂、睡、醒、動、靜」等各種表情充分表現出來，並且在鑼、鼓、鈸配樂配合中，充分展現出獅子精氣神韻，也讓金門鄉親感受『獅舞』的精彩。30日舉行的南獅高樁比賽，由首度參賽新加坡藝威體育會搶下本屆冠軍，贏得獅王金盃及獎金新台幣30萬元，亞軍則為臺南雄威館，獎金新台幣15萬元，季軍三峽漢武館龍獅團，獎金新台幣10萬元、第4名新竹聯豐龍獅戰鼓團，獎金新台幣8萬元、第5名香港弘德龍獅體育會獎金新台幣6萬元，第6名台灣文揚龍獅團新台幣4萬元，優勝為香港夏國璋龍獅發展基金、馬來西亞沙威文青龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、臺北關聖宮龍獅團各頒發獎金3萬元。(圖：金城鎮公所提供)