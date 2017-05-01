小時候與父親共浴看起來溫馨又甜蜜，但長大後卻似乎好像哪裡怪怪的。美國一名男子沃克（Tyler Walker）日前在臉書張貼一張對比照，神還原當年父子共浴的畫面，意外引起熱議。

照片中可見，一張是沃克幼兒時期與父親的共浴照，另一張則是現在與父親還原當年的景象，一樣的動作，一樣的姿勢，但兩人隨著歲月長大不少，這樣的畫面似乎「怪怪的」。

此文一出立刻引起熱議，湧入近2萬8000筆留言洗版，外媒也爭相報導，意外爆紅。