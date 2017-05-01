▲該名網友原以為是類似麥香魚堡樣式的「炸魚排」。（圖／翻攝自批踢踢）

一名網友在批踢踢「StupidClown」看板中，分享了阿嬤親手做的炸魚三明治，竟是兩條柳葉魚加上一片肉排，看似奇特的組合卻充滿了阿嬤的愛心，且有魚又有肉的海陸雙拼顯示出阿嬤對孫兒的寵愛。

該名網友表示，起床時阿嬤說準備了炸魚三明治，原以為是類似麥香魚堡樣式的「炸魚排」，沒想到拿過來看到竟是兩條酥炸「柳葉魚」，底下還放了肉排和煎蛋，該網友表示，阿嬤特製的「炸魚三明治」雖和想像中截然不同，但其實滿好吃的，且配料豐富，看得出是阿嬤用對孫兒滿滿的愛製做而成。

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「台式的海陸雙星堡欸！」、「還好不是炸吳郭魚」、「看起來超好吃」、「太豪華了吧」、「超羨慕的」 。

▲炸魚三明治的魚，竟是兩條酥炸「柳葉魚」。（圖／翻攝自批踢踢）