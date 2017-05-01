傳承部落技藝 原民研習訓練正式開跑中央廣播電台 (2017-05-01 15:50)
原民會為了傳承部落傳統技藝，提升原住民族產業競爭力及整體經濟發展，規劃辦理「106年度原住民族技藝研習訓練計畫」，今天(1日)起在位於台中的原住民族技藝研習中心正式開訓。
原民會指出，本年度原民會共推出「文化創意產業研習類」、「部落旅遊及導覽人才專業培訓類」、「行銷與加工技術研習類」、「精緻農業技術研習類」及「友善耕作及有機農業研習類」等五大類、22班的專業課程，預計招收學員總計440人次。
原民會表示，4月5日開放網路報名，便受到族人鄉親熱烈迴響，其中，工藝類課程班別在開放報名當天就已額滿，其他類課程在開放報名後數週內也陸續額滿，顯示所安排的課程十分契合部落族人產業及創業的多元需求，歷年來辦理訓練的品質及師資陣容也廣獲各界好評。
原民會說，原民會所開辦的課程全程免費，並提供學員膳食、交通與住宿，修業期間所需的材料也全部免費供應，族人可以在經濟無虞下學習到精湛的技藝，並取得結業證書及研習時數證明，成為「原住民族綜合發展基金」創業貸款的重點輔導對象。
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