大學甄選醫學系繁星榜單 可上網查教育廣播電台 (2017-05-01 16:36)
106學年大學甄選「繁星推薦」第8類醫學系學群錄取榜單上網公告，大學甄選委員會表示，11校醫學系共錄取160人，錄取榜單可上網(https://www.caac.ccu.edu.tw/star106/106star_s8ed25f_result_q/html_qd84/html_stardoc_5e9s4k3/collegeList.htm)查詢，繁星推薦第8類學群錄取生即取得各該校系入學資格，無論放棄與否，一律不得參加106學年度大學個人申請網路就讀志願序登記及統一分發。
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