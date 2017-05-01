全國躲避球錦標賽今年首度到臺東舉行，自5月5日起一連3天，將有158支隊伍齊聚臺東較勁。



第18屆全國躲避球錦標賽，除了國中小之外，另還有社會組競賽，共吸引了158支隊伍參賽，香港也派出了18支菁英隊伍跨海角逐，加上隊職員估計將有3200人湧入臺東爭多金盃。



臺東縣長黃健庭表示，躲避球是在校園中相當流行的運動，18年來臺東首次爭取到舉辦全國錦標賽的機會，除了希望藉此在臺東推動躲避球風氣，也希望透過運動帶動臺東的活力。



中華民國躲避球協會秘書長洪柏煌表示，新制躲避球打破以往的年齡限制，臺東今年一推動就或全縣熱烈響應，希望透過躲避球運動，讓學生學習到獨立判斷，也了解互助合作的重要，更重要的是從當中領會運動的好處。



新生國中選手董慧欣說，打躲避球最重要的是團隊合作與溝通，也要學著領導隊友，希望能把握住這次比賽的機會，一舉獲得好成績。



此屆全國躲避球錦標賽5日起將在臺東縣體育館、臺東高中、臺東高商、新生國中同時展開，歡迎民眾踴躍到場為選手加油。



