由駐臺北以色列經濟文化辦事處游亞旭(Asher Yarden)代表及Ami Sharon、臺北君悅酒店柯善沐總經理( Sammy Carolus)、臺北世界貿易中心國際貿易大樓公司楊志順副總經理發起的「以色列臺東公益關懷之旅」活動，日前分別在臺東縣加拿國小、瑞源國中舉行捐贈儀式。



這一場公益關懷之旅，捐贈加拿國小投影機設備，瑞源國中則獲贈體育用品設備及英文教科圖書，游亞旭代表也致贈介紹以色列的書籍給學校師生。



游亞旭代表表示，此行為第3次造訪臺東，而臺灣又與以色列有很多相似之處，尤其是在家庭及對教育學習，都相當的重視。



而此次前來的友人Ami Sharon，也曾任職駐臺北以色列經濟文化辦事處，並同樣對臺灣有深厚的情感，希望透過這樣有意義的活動，讓駐臺北以色列經濟文化辦事處的服務，不僅是在臺北，更能擴展到臺灣各地。



柯善沐總經理則表示，有機會參與此次公益之旅令他感到相當榮幸，並勉勵臺東的孩子，都能懷抱熱情去做自己想要做的事，以自己的專長來服務、關懷這個社會。



與會的縣長夫人陳怜燕表示，感謝所有參與「以色列臺東公益關懷之旅」的愛心大使，因為大家的參與，讓臺東的孩子看到希望，她也勉勵學生們在學習上要更加認真work hard，並學會關懷他人be nice。