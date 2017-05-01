臺東縣美感教育季 千人藝術踩街教育廣播電台 (2017-05-01 16:44)
為展現臺東學生美感教育教學成果，提供孩子展演的舞臺，日前啟動藝術踩街活動，在縣長黃健庭宣佈活動開始後，23支參與團隊、1135人由黃縣長及寶桑國中行進管樂團率隊在臺東市區踩街，聲勢浩大。
所有參與隊伍於臺東縣政府前廣場及週邊道路、生活美學館廣場集結，並以嘉年華會形式進行踩街，每個表演團隊依照自訂的主題，搭配著編好的表演形式和音樂或樂器，發揮創意精心裝扮演出。
活動在燃放阿美族傳統竹炮6響後展開，由寳桑國中行進管樂團率隊出發，並安排演出團隊做定點表演，將美感及藝術教育以生活化方式呈現在民眾面前，也呈現出更多元的藝術面貌。
演出的團隊橫跨幼兒園至大學，包括臺東大學爵士團、管樂團及縣內國中小美術班、原住民樂舞隊、森巴鼓團等計23隊共1135人。展演的類型包含音樂類、視覺藝術類、肢體藝術類及多元展能等；扮演的主題從各種卡通人物、臺東在地的農特產、海洋風情、愛護環境及原住民特色力與美的展現。
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