東基公益投入老弱婦孺照顧及關懷，規劃一棟照顧老小寶貝、代間融合的「信實大樓」，日前正式動土。東基公益總執行長呂信雄表示，樓下照顧長輩，樓上則照顧幼兒，「對老人家來說可以含飴弄孫，對幼兒來說可以祖孫同樂」，對這樣的設計充滿期許。



信實大樓共有4層，室內總面積約750坪，主體建築外部工程造價預估7千5百萬元，預計2018年10月完工，接著進行內裝工程。整棟樓的空調及緊急發電系統，以及1、2樓的內裝工程經費各需5百萬元，合計1千萬元的缺口，仍需愛心人士的繼續支持。



該大樓1、2樓規劃為東基公益一粒麥子基金會「臺東老人日間照顧中心」，也是一粒麥子設置的第6個日照點，預計可照顧60位失能或失智長輩。3、4樓規劃成家立立基金會附設「哈拿之家」的新家園，是縣內唯一專門收容2歲以下無依寶寶的嬰兒之家。



總執行長呂信雄指出，臺東市區對日照中心的需求仍居高不下，加上哈拿之家租賃的現址，經整理、修繕後，仍存有環境喧鬧、空間窄小、動線不佳的缺點，「因而決定合建成照顧老小寶貝的家。」期盼這棟信實大樓能成為臺東人的祝福。



呂信雄表示，深深感謝社會大眾的愛心捐輸，信實大樓才能夠順利動土。尤其3、4樓哈拿之家的新家園，要特別感謝公益代言的「哈拿愛心爸爸」曾國城強力號召、華信航空的大力支持，以及許多善心民眾的愛心行動，讓經費募集到位。經統計，光是哈拿之家新家園的捐助就超過14240人次。