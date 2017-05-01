106年地方特考五等考試 採1梯次舉行教育廣播電台 (2017-05-01 16:55)
考選部為了改善往年地方特考五等考試因分梯次舉行導致重複錄取而影響用人，決定自今(106)年開始，地方特考五等考試不再採分梯次舉行。考選部指出，地特五等考試自91年開始舉辦，96年起報名人數逐年增加，為了解決洽借試場困難及人力調度等問題，自100年開始，將五等考試調整為分二梯次舉行，第1梯次為一般行政類科，第2梯次為一般行政以外類科，實施以來紓解人力調度及試場洽借的壓力，但產生重複報名及重複錄取等問題，影響機關用人，因此今年起改變。
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