(健康醫療網／記者王喬萱報導)



一名53歲男性高階主管，平常工作壓力很大，有抽菸、喝酒的習慣，是冠心症的高危險群。去年八月突然感到劇烈胸痛、冒冷汗，在附近醫院診斷為急性心肌梗塞，並經緊急心導管手術放置支架，及時打通阻塞的冠狀動脈，但隨後在數個月間，逐漸產生心臟衰竭的症狀。包括下肢水腫，稍微活動就氣喘噓噓且無法平躺，嚴重影響日常生活；陸陸續續又住了幾次院，施打強心針及利尿劑治療心臟衰竭，但狀況仍持續惡化，甚至到今年二月，還在醫院內發生心室過速休克，幸經醫師搶救得宜，撿回一命。



嚴重到必須心臟移植的地步



這位男子經轉診到中醫大附醫後，檢查發現他的冠狀動脈雖已打通，但是之前的心肌梗塞已造成心肌大量壞死，使得左心室收縮功能不到正常人的三分之一，心輸出量大幅降低，嚴重程度已經到了必須接受心臟移植的地步。



心室輔助系統置放手術延續生命



中醫大附醫心臟移植已有二十餘例的成功經驗，一年的存活率達到八成八，但最大的問題是「一心難求」。等待合適心臟出現的時間動輒數月，以這位病人的嚴重心臟衰竭，很有可能等不到心臟移植那天。經過與醫師溝通後，病人決定先接受心室輔助系統置放手術，以延續生命，並改善生活品質。這位病人已在術後兩週順利平安出院，可以回到工作崗位，享受正常生活。



手術成功率高 存活超過9年以上



中國醫藥大學附設醫院心臟外科李秉純主任指出，心室輔助系統是一個幫浦，幫助收縮無力的左心室將血液輸送到主動脈，用來治療重度且藥物無法控制的心臟衰竭。在台灣已有新型的心室輔助系統，體積小巧約高爾夫球大小，手術更簡便，縫合在心尖，穿入左心室，並經過一條人工血管連接到主動脈以運送血液。經過手術裝置後，病人的心輸出量完全恢復正常，日常生活及運動均不受限。對嚴重的心臟衰竭是極有效的救命方法，手術成功率亦高，在國外使用亦有病人存活超過九年以上的經驗。

資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=32531喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊