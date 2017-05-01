1名64歲郭太太（右2）過去沒有慢性病、不菸不酒，20多年來每天運動3小時，自認健康，日前做癌症掃描，竟在左右兩側肺分別發現1公分癌腫瘤，所幸是初期，經手術切除恢復良好。中央社記者張茗喧攝 106年5月1日