不菸不酒沒咳嗽 64歲嬤竟罹肺癌中央社 (2017-05-01 16:50)
1名64歲郭太太（右2）過去沒有慢性病、不菸不酒，20多年來每天運動3小時，自認健康，日前做癌症掃描，竟在左右兩側肺分別發現1公分癌腫瘤，所幸是初期，經手術切除恢復良好。中央社記者張茗喧攝 106年5月1日
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