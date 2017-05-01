雲林國中慶母親節 高鐵快閃演出中央社 (2017-05-01 16:50)
雲林國中音樂舞蹈才藝班學生1日在高鐵雲林站快閃表演，秀出活力朝氣舞蹈，奏出「母親真偉大」音樂，提前為搭乘高鐵旅客傳送母親節溫馨與感恩，雲林縣長李進勇（前中白衣）也參與演出。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 106年5月1日
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