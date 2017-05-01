當梁實秋遇林語堂 名人書信手跡巡迴展中央社 (2017-05-01 16:50)
東吳大學集結林語堂故居、梁實秋故居等單位，網羅各館所的名人書信手稿，自1日起舉行書信手跡換展計畫，讓名人書信巡迴各館所展示，如同四處作客交流。（東吳大學提供）中央社記者許秩維傳真 106年5月1日
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