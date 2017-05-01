（中央社記者梁珮綺台北1日電）最近天色晴朗，民眾若晚間仰頭，可看見一顆超級亮星，即使天色微亮，仍閃亮可辨，台北市天文館今天說，這顆星是金星，也是今年第2次達最大亮度，錯過要等到明年9月。



天文館說明，金星是除了月亮之外，形狀變化最明顯的天體，到5月13日間，亮度達到-4.7等，足以在暗處對物成影、倒映水面。



天文館說，金星的亮度與形狀、距離息息相關，而金星在最大亮度時呈現眉月形，但因離地球最近，所以看起來大，若民眾只用肉眼觀看，會看到閃亮的金星；若用望遠鏡，會看到金星呈眉月形。



天文館說，一年可以看到2次最大亮度的金星，2次間隔2個月，下次要再看到熠熠發亮的金星，要等到明年的9月17日至10月1日，亮度為-4.8等。1060501