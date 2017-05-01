月台指示「船到橋頭OOO」 網友笑翻NOWnews今日新聞 (2017-05-01 16:30)
在火車站月台當中，都會標示往何處必須往幾號月台，而在高雄橋頭的南下月台，上頭標示竟寫著創意的指引標語，網友表示：「這個梗，只要回南部一趟就會笑一次！原諒我笑點低」。
一名網友在臉書社團《爆廢公社》中分享了一處月台的指引標語，該月台為高雄橋頭南下的乘車方向，上頭竟寫著「船到橋頭至楠梓」，跟著讀一遍會發現，該語句竟為模仿「船到橋頭自然直」的讀音，對於台鐵的幽默，網友忍不住笑稱：「鼻音好重啦」。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「果然南部人才有人情味，如果台北出現類似的東西，應該是被環保局清掉或是被噴漆亂畫XD」、「台灣國語的梗嗎」、「可是橋頭沒碼頭(冷笑話」、「哈哈哈，好可愛，很有親切感」、「有戳中笑點」。
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