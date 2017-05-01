戒手機臉書 她考出物理治療師第4名中央社 (2017-05-01 16:30)
弘光科技大學物理治療系去年畢業的學生劉芷伶（圖），為準備今年第一次物理治療師國家考試戒手機、臉書，如願考上全國第4名。（弘光科大提供）中央社記者蘇木春傳真 106年5月1日
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