（中央社記者許秩維台北1日電）東吳大學集結林語堂故居、梁實秋故居等單位，網羅各館所的名人書信手稿，自今天起舉行書信手跡換展計畫，讓名人書信巡迴各館所展示，如同四處作客交流。



東吳大學集結王雲五紀念館、李國鼎故居、林語堂故居、紫藤廬、孫運璿科技•人文紀念館、梁實秋故居和錢穆故居等單位，舉辦為期1年的「書信偶遇─台北名人書信手跡換展計畫」，網羅各館所的名人書信手稿，進行巡迴展示，今天正式起跑。



東吳大學表示，名人故居是遊歷城市的理想景點，也是認識國家縮影的根據地，台北市就有10處以上的名人故居，這些名人涵蓋文史哲、教育、法政等不同背景，他們留下的書信手跡，能讓後人一覽名人的內心世界。



有別於以往針對單一名人、單一子題的個展呈現方式，東吳大學表示，這次蒐羅坊間難得一見的名人書信手稿，根據名人、家書、師生、朋友等不同子題設計展覽，希望藉由書信手跡換展的方式，讓名人的過往書信巡迴展示，如同到新朋友或老知己家作客一般。



東吳大學表示，「書信偶遇─台北名人書信手跡換展計畫」將於5月6日下午舉行開幕活動，現場開放民眾與7家名人故居的名人立牌合影留念，同時將贈送精彩紀念書箋。1060501