特招專業群科甄選 術科成績5/22公布教育廣播電台 (2017-05-01 15:33)
106年度高中職特色招生專業群科甄選學術科測驗結束，教育部表示，特招專業群科甄選有65校、提供8千657個招生名額，總計有1萬7千多人報名，總錄取率為49.42%，各招生學校5月22號將上網公告術科測驗成績，5月22號、23號受理術科成績複查，6月13號公告正、備取名單，錄取考生6月14號可依各招生學校簡章規定時間，到各招生學校完成報到。
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