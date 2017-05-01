臺以青年交流活動 徵求青年接待大使教育廣播電台 (2017-05-01 15:41)
「106年臺以青年交流活動」徵求青年接待大使的報名時間即將截止，教育部青年發展署表示，臺以青年交流活動預定9月3號到10號舉行，10名青年接待大使將與10名以色列青年一同參加以永續發展為主題的交流活動，並參訪青年壯遊點、創業基地及青年相關組織單位等，歡迎18-30歲、具良好英語表達及溝通能力的青年，5月19號(星期五)以前報名參加青年接待大使的遴選，詳情可利用教育部青年發展署官網(https://www.yda.gov.tw)或iYouth青年國際圓夢平臺(http://iyouth.youthhub.tw)查詢。
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