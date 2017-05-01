（中央社記者陳政偉台北2017年5月1日電）全聯總裁徐重仁日前低薪說餘波盪漾，有網友在批踢踢上指出，門市冰淇淋取消促銷後，改採買一送一優惠，卻發現定價比促銷價多1倍，引發論戰，更有人以「不要亂花錢」回應。



全聯僅表示，需要進行了解，但需要明確商品資訊才方便查詢



全聯福利中心向來以體貼顧客做為企業形象，低廉價位做為主打。有網友在批踢踢實業坊指出，「雅芳冰淇淋原本就60多（元），全聯漲兩倍變120，然後說買一送一，是把消費者當猴子嗎？」



該發文網友認為，「強迫買兩桶就說阿」，「假買一送一、真強迫買兩桶」，「下次全聯買一送一，注意是不是價錢變兩倍」。



文章一出，引出許多網友回應，有人在搬出之前徐重仁對於年輕人愛花錢的說法，故意說「讓你亂花錢不要吃冰淇淋啊，用心良苦。」



也有網友附和，「只有全聯的買一送一，會漲的這麼離譜，其他家都是漲個幾趴而已，有常比價的都知道。」有人直說，「買的活該，就叫你不要亂花錢了還花，總裁在講你沒在聽」。



有人則挖苦全聯，說「一桶吃不飽再買一桶啊 全聯都幫你想好了，真貼心。」還有網友開玩笑，「沒人去轉貼到全聯臉書給小編看嗎？」



但還是有人持平而論，「嚴格來說全聯沒有騙你，價格與折扣都告訴大家了，就和抬高售價告訴你五折八折大優待相同，只是手法。」



有人就說，「不是只有全聯，因應原物料上漲又考量回饋消費者，漲價再買一送一。」網友也認為，「仔細算還是比較便宜一點」。



有網友則站在市場機制來看，認為這是常見的行銷手法，「漲價是經濟行為，真的貴就買別牌，漲價就要批，難怪員工要提高薪資，老闆也要批，經濟行為不需干預」。