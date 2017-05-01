報稅系統17時前恢復 網友：今白跑一趟中央社 (2017-05-01 15:37)
（中央社記者蔡怡杼台北1日電）今天五一勞動節，不少民眾趁假日報稅，卻面臨報稅系統「塞車」的窘境，有民眾抽了號碼，卻至少要等4個小時，直呼「白跑一趟」；財政部預計下午5時前系統100%恢復正常運作。
受到報稅系統不穩定影響，有網民反應「剛剛已經白跑一趟了，抽號碼，要等4個小時以上，只好明天再去囉∼」。
今年綜所稅申報期間為5月1日至6月1日止，不少民眾起個大早到各地國稅局報稅，然而，受到同時間報稅人潮較多影響，國稅局在今天早上約9時30分左右，發現報稅系統異常。
財政資訊中心副主任樓美鐘強調，今天網路申報系統的情況是「塞車」，不是「當機」，因為有些案件還是可以成功申報，但有些案件則是塞住了。
不過，台北國稅局稅務小精靈粉絲頁在下午2時45分左右，刊出「報稅平台已修復，可正常網路申報囉」的訊息。對此，樓美鐘說明，目前系統已有8、9成恢復正常運作，預計下午5時前，系統可100%恢復正常運作。1060501
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