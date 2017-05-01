▲民進黨立委蘇震清指出，經濟部在擬定草案時，並未附上稅式支出報告。（圖／記者林昱均攝,2017.05.01）

民進黨立委王榮璋、蘇震清與時代力量黨立委黃國昌今（1）日在立院經濟委員會審查「產業創新條例部分條文修正草案」時，紛紛質疑經濟部的產創條例提案只以正效益來概括，卻未做任何相關的稅式支出評估報告。蘇震清說：「正效益是指什麼？是錢賺到撿不完嗎？」黃國昌也怒批「是要大家閉著眼睛審法案？把立法院當橡皮圖章嗎？」

立法院經濟委員會今日審查「產業創新條例部分條文修正草案」，但在經濟部的報告中，對於修法中的新創事業租稅優惠可能對稅收的影響部分，僅簡短寫了「已進行稅式支出評估報告，初步評估對稅收有正效益。」各立委紛紛撻伐經濟部擬案非常草率，王榮璋表示，規章中早已明訂，在經濟部送行政院前早就該附上稅式支出報告，結果經濟部當成沒看見，直接送進立法院，「這要我們怎麼審？」

王榮璋也表示，經濟部說相關稅收是以緩徵實施，所以對稅收會有正效益，「但經濟部沒有試算的相關文件，那萬一產創條例變成企業逃稅管道，誰該負責？我們審核法案的立委也要負責，所以我不能讓法案草率通過。」

經濟部長李世光與財政部賦稅署署長李慶華承諾將在1個月內完成稅式支出評估報告並提交；黃國昌提醒，評估的計算基礎必須寫清楚，他強調，「如果到時稅式支出報告經不起檢驗，經濟部、財政部都要負責！」