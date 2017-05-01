雲品營收併 2飯店 今年上看2位數成長中央社 (2017-05-01 15:27)
（中央社記者田裕斌台北2017年5月1日電）雲品(2748)董事長盛治仁宣布，完成合併新店京采飯店及桃園翰品飯店包括婚宴、企業會議及餐飲事業營收，整合既有品花苑、新莊頤品飯店業務，雲品今年可望有兩位數成長。
盛治仁指出，這次合併的新店京采飯店及桃園翰品飯店，每年宴會活動達3000場，加上餐飲客群每年超過100萬人次，可望為雲品帶入可觀營收，並明顯擴大雲品在雙北及桃園等北台灣的事業版圖。
雲品目前旗下事業體包括日月潭雲品溫泉酒店、品花苑、頤品大飯店新莊晶冠館、頤品大飯店桃園民生館與京采飯店（未來將更名為頤品大飯店新店北新館）。
盛治仁強調，隨著雲品據點擴張到台北市、新北市及桃園市，未來不只有聯合採購食材與餐飲活動共同行銷的優勢，能夠在營收增加下達到成本下降的效果，大幅提升獲利能力，同時聯合餐券在旅展的銷售方面，亦可望受惠於使用餐廳數量增加的便利性提升而大幅成長，有機會挑戰 1年4場旅展的銷售排名第一。
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