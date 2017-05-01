經濟部推獎勵 透過消費也能解決社會問題中央社 (2017-05-01 15:22)
（中央社記者魯鋼駿台北2017年5月1日電）經濟部中小企業處推動「Buying power-社會企業產品採購獎勵機制」及「輔導社會企業進入共同供應契約採購」，期望協助社會企業的產品與服務能透過採購，了解社企所提供的產品、服務及所創造的社會影響力。
採購獎勵活動即日起到10月31日止，詳細活動訊息，可上「青年創業圓夢網」http://sme.moeasmea.gov.tw/startup/、經濟部中小企業處臉書粉絲頁，或「創業圓夢 Start-up Hub」臉書粉絲頁查詢。
經濟部中小企業處上週末舉辦「社企良品美好生活大晉級全民採購運動」，現場逾200位產官學研專家齊聚一堂，促使社會大眾能透過消費，進而參與解決社會問題的意識與行動，就是希望全民、企業及政府共同透過日常購物就能做出改變。
經濟部中小企業處長吳明機表示，近期推動「Buying power - 社會企業產品採購獎勵機制」及「輔導社會企業進入共同供應契約採購」，期望協助社會企業的產品與服務，透過採購了解社會企業所提供的產品、服務及所創造的社會影響力。
國際扶輪3481地區2017-18地區總監洪振攀表示，延續響應去年的社企元年，今年會繼續邀請扶輪社友發揮協助社企的角色，媒合社企採購與贊助拍攝影片。
國際扶輪3482地區2017-18地區總監劉思楨也表示，將在12月舉辦社企論壇，邀請社友共同參與，讓許多社友認識社企，進而協助輔導，甚至從現有企業延伸新的社企公司。
中華民國企業永續發展協會副秘書長莫冬立指出，該會每年所舉辦的台灣企業永續論壇中，均會設定社企相關議題進行研討，並安排媒合活動，創造社企與該會企業會員間的合作機會。
風潮音樂國際股份有限公司董事長楊錦榔表示，會鼓勵全體員工一起採購、支持社企產品，讓風潮成為最力挺社企的夥伴，一起發揮社會影響力；今年10月登場的世界音樂節，就將廣邀社企參與。
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