（中央社記者蔡怡杼台北2017年5月1日電）民眾趁51勞動節休假日，在年度綜合所得稅開徵的首天線上申報，卻面臨網路塞車的情況。財政部最新回應，到下午2時30分左右，網路系統仍不穩定，相關單位正擴充設備因應。



今年綜所稅申報期間為5月1日至6月1日止，不少民眾起個大早到各地國稅局報稅。財政部台北國稅局副局長許寧佑表示，往年51勞動節假日，國稅局都會出現申報綜所稅的人潮，到目前為止，今天一整天網路系統仍不穩定，午間一度恢復正常，但現在又出現塞車的情況，網路系統時好時壞。



許寧佑指出，網路系統雖然時好時壞，但查調所得不受影響，僅申報所得會出現塞車的情況。



至於網路報稅系統何時可以恢復正常運作？台北國稅局保守回應，財政資訊中心及關貿網路目前正積極擴增設備因應。



財政部次長蘇建榮表示，民眾到國稅局臨櫃報稅或申請相關資資料時，都會與國稅局系統連線，今早約 9時30分左右國稅局就有發現系統異常的情況。



蘇建榮證實，這是網路申報實施以來，首見的國稅局網路申報系統大規模異常情況。



財政部於民國88年起推動綜合所得稅電子結算申報繳稅，之後逐步擴大繳稅方式，民國89年推動申報88年綜所稅，當年試用網路申報的申報戶有122戶，於91年提供民眾網路下載所得資料。去年有355.8萬戶採網路報稅，占總申報戶613.6萬件比重58%，也就是說，有近6成民眾採網路報稅。