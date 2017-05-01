報稅首日網路不穩 查調所得不影響中央社 (2017-05-01 15:00)
（中央社記者蔡怡杼台北2017年5月1日電）民眾趁51勞動節休假日，在年度綜合所得稅開徵的首天線上申報，卻面臨網路塞車的情況。財政部最新回應，到下午2時30分左右，網路系統仍不穩定，相關單位正擴充設備因應。
今年綜所稅申報期間為5月1日至6月1日止，不少民眾起個大早到各地國稅局報稅。財政部台北國稅局副局長許寧佑表示，往年51勞動節假日，國稅局都會出現申報綜所稅的人潮，到目前為止，今天一整天網路系統仍不穩定，午間一度恢復正常，但現在又出現塞車的情況，網路系統時好時壞。
許寧佑指出，網路系統雖然時好時壞，但查調所得不受影響，僅申報所得會出現塞車的情況。
至於網路報稅系統何時可以恢復正常運作？台北國稅局保守回應，財政資訊中心及關貿網路目前正積極擴增設備因應。
財政部次長蘇建榮表示，民眾到國稅局臨櫃報稅或申請相關資資料時，都會與國稅局系統連線，今早約 9時30分左右國稅局就有發現系統異常的情況。
蘇建榮證實，這是網路申報實施以來，首見的國稅局網路申報系統大規模異常情況。
財政部於民國88年起推動綜合所得稅電子結算申報繳稅，之後逐步擴大繳稅方式，民國89年推動申報88年綜所稅，當年試用網路申報的申報戶有122戶，於91年提供民眾網路下載所得資料。去年有355.8萬戶採網路報稅，占總申報戶613.6萬件比重58%，也就是說，有近6成民眾採網路報稅。
關鍵字：
上一則：雲品新增 2據點 營收看增兩位數
下一則：五一假期全國鐵路迎來返程客流高峰
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Avene 保濕面膜．Avene 粉底．Avene 無痕 眼霜．Avene SPF50 100ml．Avene 噴霧 300ml．Avene 防曬噴霧．Avene 保濕精華液 40ml．Avene 15ml．Avene 雅漾 300ml．Avene 修護組．avene 雅漾 精華．AVENE SPF30．Avene 唇膏．Avene 雅漾 長效保濕精華．Avene 玻尿酸．Avene 美白精華．Avene 雅漾 密集美白乳液．Avene 舒護活泉水 300ml．Avene 雅漾舒護活泉水．avene 長效保濕．Avene 旅行組．Avene 護手霜．Avene 雅漾 凝膠．Avene 無皂基潔膚皂．Avene 雅漾 防曬．Avene 雅漾 隔離．Avene 雅漾 美白．Avene 保濕修護．Avene 保濕乳 滋潤型．Avene 清爽潔膚凝膠
- DAVOSA Ternos Ceramic 200米陶瓷框潛水腕錶-黑/40mm
- 【Panasonic 國際牌】EH-SA43 高階奈米保濕美顏器(台灣松下
- 日本直人木業-Honey白橡5尺床組加床邊櫃(不含床墊)
- 【東麗TORAY】迷你型生飲淨水器+濾心組(MK204MX+MKC.MX2JX2
- Home Feeling 不鏽鋼桶子雞爐(加大型)-烤雞/露營/可烤二隻
- EDWIN 迦績褲 JERSEYS X EDGE窄直筒牛仔褲-男-石洗綠
- Michael Kors 復刻時尚皮帶腕錶-金色/38mm
- MAGY 紐約時尚步調 高質感復古牛麂皮踝靴-黑色
- 【德國 WOLL】Saphir Lite藍寶石輕巧系列 28cm方形深鍋(不
- BURBERRY 藍色超柔軟經典刺繡LOGO棉質T恤
一切不能打的武術，都是耍流氓 | 冰川觀察【北京新浪網】
不必致歉的——致歉信【北京新浪網】
美聯航用須保密賠償金和解逐客事件 獲受害者律師讚揚【北京新浪網】
一個習武者這樣看太極拳師5秒鐘被打翻在地 |【北京新浪網】
21世紀黃金戰爭：起底黃金的避險功能【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》