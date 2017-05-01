日圓跌 日股收漲中央社 (2017-05-01 15:09)
（中央社東京1日綜合外電報導）日本東京股市今天收漲，投資人喜迎日圓下跌，及美國國會已就聯邦政府預算達成協議，如通過將可避免政府停擺。
日經225指數上揚0.59%，或113.78點，收在19310.52點。東證一部指數收漲0.52%，或7.97點，收在1539.77點。1060501
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Avene 保濕面膜．Avene 粉底．Avene 無痕 眼霜．Avene SPF50 100ml．Avene 噴霧 300ml．Avene 防曬噴霧．Avene 保濕精華液 40ml．Avene 15ml．Avene 雅漾 300ml．Avene 修護組．avene 雅漾 精華．AVENE SPF30．Avene 唇膏．Avene 雅漾 長效保濕精華．Avene 玻尿酸．Avene 美白精華．Avene 雅漾 密集美白乳液．Avene 舒護活泉水 300ml．Avene 雅漾舒護活泉水．avene 長效保濕．Avene 旅行組．Avene 護手霜．Avene 雅漾 凝膠．Avene 無皂基潔膚皂．Avene 雅漾 防曬．Avene 雅漾 隔離．Avene 雅漾 美白．Avene 保濕修護．Avene 保濕乳 滋潤型．Avene 清爽潔膚凝膠
- NATURALLY JOJO 閃爍耶誕晶鑽時尚腕錶-玫瑰金X白
- JULIO眼鏡 AIR新系列(棕灰-銀) #BEIJING BLKG
- 【莊頭北】TR-5893SXL 倒T型歐化排油煙機(90CM)
- FX8_技嘉970平台[斬滅鬥士]FX-8350/8G/1T/GTX1060/SSD 12
- La Veda 經典時尚羽絨被〔90/10匈牙利〕雙人
- BuyJM加強型白烤漆沖孔板五層置物架120x45x210cm-DIY
- 【ITAI 一太】連動門《一字三門落地型淋浴門》寬151-180cm
- Audi 奧迪 - 28吋 霧面防刮拉桿旅行箱-四色可選V5-A6228
- Asics 休閒鞋 Gel-Lyte III 女鞋
- 【聖誕裝飾品特賣】台灣製15呎(450cm特級白色松針葉聖誕樹-
一切不能打的武術，都是耍流氓 | 冰川觀察【北京新浪網】
不必致歉的——致歉信【北京新浪網】
美聯航用須保密賠償金和解逐客事件 獲受害者律師讚揚【北京新浪網】
一個習武者這樣看太極拳師5秒鐘被打翻在地 |【北京新浪網】
21世紀黃金戰爭：起底黃金的避險功能【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》