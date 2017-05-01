（中央社東京1日綜合外電報導）日本東京股市今天收漲，投資人喜迎日圓下跌，及美國國會已就聯邦政府預算達成協議，如通過將可避免政府停擺。



日經225指數上揚0.59%，或113.78點，收在19310.52點。東證一部指數收漲0.52%，或7.97點，收在1539.77點。1060501