(中央社訊息服務20170501 14:23:07)為增進家庭照顧者照顧知能與提升照顧效能和生活品質，屏東縣政府與屏東縣向陽啟能協會、屏東縣腦性麻痺服務協會及財團法人孝愛仁愛之家辦理身心障礙照顧者支持及訓練活動，於5月13日起開課，透過家庭照顧者彼此分享照顧經驗，提供支持性服務與情緒支持，進而增進對社會福利資源與網絡的連結的能力。



本活動為屏東縣公益彩券盈餘分配基金挹注經費補助辦理，課程內容豐富且多樣化，即日起受理報名，每場活動名額預定20位，額滿為止。屏東地區由向陽啟能協會安排有身心障礙照顧者身心靈舒壓課程、身心障礙照顧者心理成長營及國立海洋博物館親子研習；腦性麻痺服務協會提供居家照護之感染照顧、身心靈舒壓、照顧技能訓練、照護家庭支持團體座談、語言治療等課程；潮州地區由孝愛仁愛之家辦理身心障礙家庭照顧者照顧技能訓練，包括生活輔具器材的認識與操作、身心障礙者活動與運動、居家照顧與護理實務操作及無障礙環境安排、照顧者的需求及家庭照顧資源盤點以及面對身障者之老化與生死之情緒疏導與支持等…本活動提供家屬多樣化的課程項目，每位參加的家屬均可以依自己的興趣以及需求選擇喜歡的課程，歡迎身心障礙主要照者或家屬免費報名參加。



活動內容可至屏東縣政府社會處最新訊息下載「106年度身心障礙照顧者支持及訓練活動」，或詳洽連絡單位：向陽啟能協會(08)721-7361 李社工，上課地點：屏東市林森路東5段17號；屏東縣腦性麻痺服務協會(08)737-842 侯小姐，上課地點：屏東市忠孝路155-6號3樓；孝愛仁愛之家(08)788-2351分機579 鄭社工，上課地點：潮州鎮四維路189巷13號。







訊息來源：屏東縣政府