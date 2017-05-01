台灣人愛黏社群網站 8成有這個帳號中央社 (2017-05-01 14:50)
（中央社記者田裕斌台北 1日電）社群網站已經入侵台灣人的生活日常，根據資訊工業策進會創新應用服務研究所(FIND)統計，從12歲的小學生到55歲以上的銀髮族，超過8成都有臉書(facebook)帳號，
至於LINE通訊軟體，除55歲以上銀髮族僅約6成以外，其餘各年齡層使用者比例皆高達8成以上。
FIND今天公布國人社群網站使用行為調查，結果顯示，台灣人平均擁有4個社群帳號，其中Facebook (90.9%)與LINE(87.1%)穩坐第1、2名的寶座，是社群行銷的兵家必爭之地，其他包括YouTube(60.4%)、PTT (37.8%)、Instagram(32.7%)、微信、推特(Twitter)、Dcard也已經加入戰場。
進一步分析民眾造訪社群網站頻率，發現每週造訪LINE和Facebook的頻率高達85%，其次則依序為：YouTube (44.8%)、PTT(34.6%)、Instagram(20.1%)；IND觀察，YouTube的影響性隨著吸晴的多媒體影音類內容及「網紅」的崛起，未來發展不容小覷。
從各社群網站男女使用者比例來看，大部分社群網站的使用者皆以男性居多，尤以YouTube與PTT明顯懸殊，只有在新浪微博、Pinterest、Snapchat這3個社群網站女性使用者多於男性。
值得關注的是，12歲的小學生至24歲的新鮮人，造訪YouTube、Instagram、PTT及Dcard的比例，遠遠高於其他年齡層，顯示PTT鄉民力量大已是不爭的事實。
FIND建議，企業於操作社群行銷時，凡遇以男性為目標客群的品牌，除宜在LINE與Facebook著力，PTT與YouTube的社群行銷也是重點；但若是以年輕人為目標客群的品牌，除了要注意LINE與Facebook的動態發展外，更須特別注意YouTube、Instagram甚至是Dcard的社群行銷。1060501
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