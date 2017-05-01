▲今日是報稅第1天，不少民眾利用勞動節至各分局報稅，但系統卻當機。（圖／記者林昱均攝,2017.05.01）

今（1）日是報稅的第一天，但網路申報系統卻在上午9時24分當機，至下午1時25分修復完畢，卻又在30分鐘內再次當機，令不少民眾排隊枯等報稅。

今日是報稅第1天，加上五一勞動節，不少放假的勞工朋友們準備在今日報稅，不過早上9點多就發生首次網路報稅首日早上就出現系統異常的狀況。

台北國稅局中正分局服務管理課表示，早上系統一當機，就請無法久候的民眾先行留下聯絡資料，也通報關貿系統，後來了解為整體系統皆失常；而下午近1點半時修好，又立刻打給留下資料的民眾，想不到如今又再次當機。

財政部也以新聞稿說明，財政資訊中心監控發現網路報稅資料下載速度異常，即請關貿網路公司立即瞭解狀況並解決。據財政部初步了解，是因為報税民眾量大，造成機器負荷過重，目前財政資訊中心已協請關貿網路公司積極調派資源緊急處理中，等到相關設備資源加入系統後，應可疏解目前塞車情形。