青年從農創業貸款 3年貸放10.5億中央廣播電台 (2017-05-01 13:28)
為了鼓勵青年投入農業經營，農委會推動「青年從農創業貸款」，針對18歲以上、45歲以下，具農場實習或有從事農業生產經驗、農業相關科系畢業、5年內取得相關農業訓練滿80小時等條件之一，或是農委會遴選的專案輔導青年農民，給予貸款額度新台幣500萬，年利率為1.29%，近3年累計貸放約10.5億元，支應青年農民經營農業所需的資金。
農業金融局表示，貸款借款人平均年齡約35歲，為農村人力注入年輕活力；平均貸款金額約160萬，貸款用途以農業資材週轉金居多，顯示青年農民營農初期屬於穩健經營。為充分協助青年農民融資需求，農業金融局也經常性邀集相關單位研議處理產業面及金融面所遭遇問題，期能為青年農民提供最佳資金奧援。
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