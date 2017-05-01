▲台北市雙層觀光巴士於台北國際旅展期間推出票價優惠組合。（圖／記者陳致宇攝）

為將台北市美景分享給更多人，台北市雙層觀光巴士於台北國際觀光博覽會期間，推出票價優惠組合，日夜間票限量買一送一，另外舉辦「雙層視野看台北」攝影比賽，金獎作品可贏得新台幣3萬元獎金、日本東京來回機票1張以及多項大獎。

業者表示，今年5月5日至5月8日台北國際觀光博覽會期間也將提供好康優惠。台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源表示，屆時將於旅展現場，每日提供限量100組，不限票種同價位票券買4送1或買10送3優惠，每人限購1組；另有買日間票送夜間票活動，原價900元，組合價500元，每日限量50組。

此外，為了讓更多遊客認識雙層巴士沿途美景，業者於5月份推出全國攝影比賽，希望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉台北市雙層觀光巴士視角中的各景點，入選作品未來有機會結合雙層觀光巴士的宣傳，散播到全世界各角落。

攝影比賽獎項豐富，最大獎金獎得主，可獲得新台幣3萬元獎金、日本東京來回機票1張、Hato Bus單程(Panorama drive)成人票1張、中華攝影雜誌3年份。銀獎、銅獎分別可獲得2萬元、1萬元獎金，與日本東京來回機票各1張。即日起受理報名，收件截止日期為5月23日。