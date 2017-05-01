（中央社台北1日電）為了吸引旅客到此一遊，大陸不少景點想盡辦法要擠進一級景區名單。但也因為過於氾濫，連民間公墓、商貿城都能入列，濫竽充數，也讓大陸旅遊亂象再添一樁。



根據新華社報導，中國大陸A級景區數量快速增加，4A級景區數量從2001年的187個，到2016年開始嚴審摘牌前已經超過2800家，其中不乏濫竽充數的景點區。



以九華山龍泉聖境景區來說，這個位於安徽省池州市青陽縣的景點居然是一座民間公墓，卻能在2009年初成功擠進3A級景區。媒體在今年清明節前後多次到現場卻發現這個打著「陵園文化」招牌的景點門可羅雀，連工作人員都閒得在一旁睡覺。



不光墓地變成景區，商貿城也成為「觀光景點」。安徽省蚌埠市的玉器市場也被列入中國大陸3A級景區，但其中一棟五層樓的建築內，2層共27間店面，卻有18間關閉，只有3名觀光客閒逛。



安徽省地方旅遊局官員坦言，因為希望能在旅遊經濟中獲得收益，許多地方在景區評級上相當不規範，導致A級景區快速增加。專家也點出，將景點評定為A級，只有效益沒有成本，只要冠上A級景區標誌就能吸引觀光客前來旅遊。



對於這樣不規範的現象，中國大陸社會科學院財經戰略研究院副教授魏翔分析，去年中國大陸國家旅遊局擴大查緝，將不合規的景點摘牌、降級，應能發揮一定功效，許多地方省市也會因此嚴加自我審查。1060501