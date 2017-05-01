「石斛蘭瀑布大道」吸睛 中興新村湧入賞花人潮台灣好新聞報 (2017-05-01 11:06)
記者扶小萍／南投報導
南投市中興新村光明三路上一排粉紫的石斛蘭，於4月中旬陸續綻放，近萬朵淡雅的花序予人一種悠閒輕鬆的心情，懸垂在行道樹上，成為社區另種行道樹景觀。
盡管凍省後的中興新村確實有些許落寞，但不少退休人家，仍然對這片陪伴他們一生的土地有著真誠的熱愛，他們不僅自掃社區馬路落葉，也將社區經營得美不勝收，有人種植九重葛，有人種植石斛蘭。
光明三路有一排石斛是一位莊姓退休人士多年前開始經營，他將石斛以懸吊方式寄生在行道樹上，近10年來這條道路的景觀堪稱全台唯一石斛大道，有些甚至懸垂到一個人的高度，加上花朵繁密，非常壯觀。
近年拜智慧型手機之賜，石斛蘭開花的盛況陸續被傳上網路，因而也吸引許多外地民眾前來觀賞拍照。地方民眾指出，這些淡雅的花朵已成為居民生活的一部份，石斛蘭的花期並不長，每年大約在4月15日左右開花，大家都非常期待，去年花期間沒有什麼雨水，花況非常良好，但今年遇上幾場雨，不少花兒都垂了頭，目前已進入尾聲了，想要賞花恐怕要待明年。
石斛蘭是一種強健的蘭花，種類繁多，繁殖力也強，像光明三路這樣懸吊式的種植雖然常見，但一整排都盛開的情況卻不多見。
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