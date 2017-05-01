（中央社台北1日電）中國大陸四川省成都雙流機場五一假期期間再次發生無人機干擾民航飛行事件。從昨天下午6時13分至52分，超過半小時時間，成都雙流機場都無航班降落，10個航班轉降其他機場。



澎湃新聞報導，4月以來，成都雙流機場發生多起無人機干擾民航飛行事件。4月14日、17日、18日、21日、26日和27日均發生這類危害民航飛行安全事件，造成超過百架航班轉降、返航或延誤，其密集和危害程度空前。



截至目前，尚無找到肇事者的資訊發布。與此同時，各種猜測亦甚囂塵上。



此外，成都商報昨天報導，五一假期前夕，當地啟動機場周邊重點區域加強型管控，從4月28日起，在機場周邊重點區域，設置91個加強型管控網路。



成都市警方表示，除了現場巡視監測外，民航西南地區管理局一旦透過雷達發現禁飛區內有無人飛行物，將迅速通知成都市公安局。1060501