（中央社記者汪淑芬台北1日電）小型車考照強制「道路駕駛考驗」今天起實施。根據公路總局試辦1年的經驗，整理出3大易犯錯考題，請參加考照者注意。



3大最易犯錯的路考題，第一名是行駛中的車輛壓實線，第二名是上、下車未以兩段開車門，第三名是未依規定顯示方向燈。



公路總局去年3月試辦場外路考，因屬試辦性質，未通過者仍有機會再選擇一次場內考試，1年來共有1萬77人參加場外路考，及格人數6605人，及格率65.5%。



公路總局分析未通過路考者中，有3個項目是最易犯錯的殺手考題。



公路總局說，路考70分才及格，但包括最易犯錯殺手題在內，有很多項目的扣分都是32分，例如上車前未察看車輛四周、未繫安全帶、闖紅燈、紅線停車、起駛前未察看後照鏡、超速或危險駕駛、未禮讓行人、任意跨越兩車道行駛、未遵守道路交通標誌車等。



小型車考照強制實施後，筆試仍是85分及格，範圍含肇事預防、交通法規、急救常識、交通安全常識及行車安全檢查與維護等。



「場考」70分及格，範圍含倒車入庫、平行路邊停車、曲線進退、鐵路平交道、換檔穩定測試及上下坡道等。



新增的「道路駕駛考驗」70分及格，範圍含交岔路口、行人穿越道線、路邊臨時停車、車道行駛、變換車道、路口轉彎(或迴車)等。1060501