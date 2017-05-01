強制路考 小型車考照多15至20分鐘中央社 (2017-05-01 10:33)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天起小型車考照，一律強制增加場外「道路駕駛考驗」，考照規費不變，但考試時間將比以往只有筆試與場內的駕駛考試，增加約15至20分鐘。
公路總局說，今天起小型車考照，一律是筆試、場內模擬道路的「場考」及場外實際的「道路駕駛考驗」，前項通過後才能進行下一項考試。
申請小型車考照費用，仍維持筆試新台幣225元，路考225元，並未因增加路考而漲價。
公路總局說，小型車考照筆試時間約20至30分鐘，「場考」約10至15分鐘，「道路駕駛考驗」約15至20分鐘，也就是今天起小型車考照，會比以往多15至20分考試時間。1060501
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