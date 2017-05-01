強制路考上路首日 5人預約考照中央社 (2017-05-01 10:04)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）小型車強制道路駕駛考驗今天上路，駕訓班的考生最快6月5日才會上場。公路總局統計，今天仍有5人個別報名預約考照。
公總局說，目前每年小型車考照人數約30萬人，超過95%都是參加駕訓班課程，由駕訓班集體報名考試，以上課35週計算，今天起開訓的考生，最快考試時間是6月5日。不過，仍有不到5%個別報名考照者，多半是駕照被註銷重考駕照，極少數是家人教導開車後自行報名。
公路總局統計，目前上午在桃園監理站有4人預約小型車考照，下午台北監理所有1人預約。
今天起民眾申請小型車考照需經筆試及兩種路考，路考包括場內模擬道路的「場考」及場外實際道路的「道路駕駛考驗」。
根據公總局規定，應考人先「場考」及格再參加「道路駕駛考驗」，「場考」不及格，不得參加「道路駕駛考驗」。
「道路駕駛考驗」不及格，7天後可再報名考試，「場考」成績得比照筆試成績，可保留1年。1060501
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