高溫悶熱午後對流雨 別忘帶雨具中央社 (2017-05-01 08:35)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是五一勞動節，中央氣象局預報，白天各地高溫悶熱，午後大台北地區及各地山區易有熱對流降雨，民眾應注意防曬，別忘帶雨具。
氣象局說，今天全台白天高溫都可達攝氏30度以上，南部受東風過山沉降作用影響，甚至可能出現32至34度高溫，民眾應注意防曬，多補充水分，避免中暑。
另午後各地山區易有熱對流發展造成短暫陣雨，氣象局提醒，要到山區遊玩的民眾別忘了帶雨具，大台北地區也有可能受到熱對流擴展影響，有局部降雨；宜花東則是受到偏東至東南風帶來水氣，整天可能會有間歇性降雨。1060501
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