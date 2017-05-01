注意防曬 吳德榮：西半部高溫31度中央社 (2017-05-01 08:28)
（中央社記者曾佩珊台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼；正午前後紫外線強、注意防曬，西半部今天高溫約在31度。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明天、週三(2、3日)鋒面在台灣附近醞釀，水氣增多，不穩定度提高，明天有局部性陣雨；週三仍有一些局部性短暫陣雨，鄰近山區及午後比較多。週四(4日)西半部多雲時晴，午後山區及東半部仍有局部性短暫陣雨。
他說，明日至週四天氣偏暖，西半部白天高溫動輒30度以上，水氣多、感覺會有點悶，金馬則容易起霧。週五(5日)鋒面影響，有局部性陣雨或短暫雷雨，但鋒面後冷空氣微弱，稍轉涼而已；週六(6日)鋒面南移減弱、仍有局部短暫陣雨，天氣逐漸緩和，氣溫回升。
下週日、一(7、8日)西半部多雲時晴、溫暖微熱，東半部及午後山區有局部性短暫陣雨。
另外，吳德榮表示，今天是梅雨季的開始(每年5、6月)，氣象局為何不再訂定「入梅」、「出梅」的日子？就實際預報作業而言，在4月底就要預報出5、6月那一天會進入「梅雨型態」？又那一天會脫離？實已超過目前的科技能力，這樣的預報是不務實際的。
他說，「入梅」的定義分歧，有以台北連續降雨的日數、或以滯留鋒在台灣附近徘徊、或以西南季風抵達台灣，來為「入梅」下定義，所定出的日期皆不同，徒增大眾困擾。1060501
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