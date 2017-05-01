節氣供花─齊云二十四節氣供花禮佛特展大成報 (2017-05-01 03:13)
知名花藝設計師、齊云生活家居執行長暨鳳凰家居網「齊客來了」節目主持人齊云認為，想要營造美感和充滿幸福的生活空間其實很easy，從日常生活環境觀察，發揮創意，運用巧思，生活即可輕鬆擁有多采多姿的感受。
俗諺：「穀雨三朝看牡丹」。4月29日，時序來到穀雨，南台灣到那裡看牡丹呢？佛光山佛陀紀念館本館舉行「節氣供花──齊云二十四節氣供花禮佛特展」，藝術家齊云用簡單的石頭，搭配白牡丹，放在簡單的盤子裡，展現「一花一世界，一葉一如來」的意境；近300多位嘉賓來到金佛殿參加開幕式，也是金佛殿首次作為開幕典禮的場地。
開幕式前，南屏別院敦煌舞團演出「南無觀世音菩薩」暖場，輕柔的舞姿，展現觀音菩薩「苦海常作渡人舟」的慈悲與祥和。
不同以往的開幕式，此次以供佛法會來開場，大眾用香、花、燈供養佛陀，並由佛陀紀念館館長如常法師帶領大眾，以星雲大師「佛誕節祈願文」祈願祝禱。場面莊嚴隆重，不少人在佛像前感動落淚，齊云更在歡喜與感動中落淚不止。
館長如常法師以詩詞中「春花秋月何時了，往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。」與禪詩「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」兩相對照，同樣是花，世俗人常與悲傷嘆息相連，但學佛者卻能關注當下，體會各種時節的美好情境。
如常法師讚許齊云是位「道藝一體」的美學家，也說明齊云的花藝創作，背後有三個強大力量，一是齊媽媽的陪伴，再是啟蒙老師徐春李的教導，三是永平法師的慧眼，才造就現今百花齊放的盛景。
永平法師娓娓說道與齊云認識24年，有回「三時繫念」法會，會場需要15盆花來供佛，然而齊云卻在開場前20分鐘才不慌不忙來到現場，氣定神閒地說一定能完成。果然在十分鐘內完成在置。這樣深厚的禪定工夫，讓永平法師印象深刻。
齊云運用顏色對比和層次豐富視覺，同樣的花材，只因點綴、器皿的不同，就能創造出截然不同的視覺焦點，這也正是齊云一直積極鼓吹的，從環境中找到生活美學的養成，一切在於對「空間」的敏銳和對「美」的覺察。
齊云含著感動的淚水，和大家分享：「修行能讓人用美的眼光看世界，更加珍惜自然界的每個生命。」然而花開花落，如何留下花的生命？齊云選擇使用拍照的方式，整理出一本「二十四節氣供花藝術」的書籍；為此他已準備3年，預計今年6月出書；齊云常站在植物的角度，設想自己若是一片碎葉、一枝枯梗，又想要供佛，如何展現最美的姿態，讓觀者產生歡喜心？所以展場中有大型花藝，也有素材簡單的作品。
齊云微笑分析，供佛的花藝，除了人看到的那面，向佛的那面應更加富麗，所以他使用的花材是一般的兩倍以上；但供養不應有分別心，所以任何花材都可以供佛，沒有特別禁忌。
感性的齊云特地親手完成3份花藝創作，在淚光中親自交到母親、徐春李老師及永平法師的手中。並親自導覽此次在佛館展出的作品，帶領大家從俯視、仰視等角度來觀賞花藝，提醒大眾學習放下自我，用不同心態，看到無盡的未來。齊云也預告將在5月3日佛誕節當天，於玉佛殿展出花藝佛塔，希望大家能蒞臨現場，共同歡慶佛陀誕辰。
長期與花草為伍，齊云觀察到自然的循環，體悟到許多生活態度，也發現到花是有「六度」的，因為花開令人心生愉悅，感到歡喜就是布施；堅守崗位，在一定時節綻放，所以有持戒的毅力；無論風霜雨雪依然堅忍而盛開，而花的精進則在於總是盡力展現最芬芳最美麗的一面。花開花謝訴說著生命無常，但其生命又何等精彩，在瞬息萬變中，掌握當下之美，每一場花藝展演，都是一期一會的心靈饗宴。
「節氣供花─齊云二十四節氣供花禮佛特展」，共有14處陳設，齊云以花卉、節氣等元素，採用當令循時產出的花材和水果，結合一般大眾家中輕易可得的器皿、佛桌或案頭，以不拘泥形式的方式，從「心」出發，讓每個人都可以在家信手拈來，自在布置；從生活化、不同的角度欣賞一花一草的內涵，以及感受花與佛教、與修行的連結。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MATIN 三角包．YSL 肩包．幾米 床包．ZS20 相機包．Kimo 配件包．Abelia 床包．SOHO 公事包．Kitty 機車包．皮革包．環保包．GUCCI 大方包．小白兔暖暖包．菱格包．Lulur 隨身包．舒潔 輕巧包 衛生紙．美包．batman 床包．naraya 曼谷包．TAIGA 零錢包．藥材包．BALENCIAGA CITY 機車包．包大人 成人紙尿褲．大方包．蒙古包蚊帳．COACH 證件包．CHANEL 肩包．Cookie 床包．Zakka 公事包．agnes 托特包．SPYWALK 肩包
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
通靈少女場景爆紅 HBO台灣影集引發話題【MOOK景點家】
飯店住宿、餐券下殺二折 台北國際觀光博覽會優惠懶人包【NOWnews今日新聞】
「石斛蘭瀑布大道」吸睛 中興新村湧入賞花人潮 【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》