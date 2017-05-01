【高雄訊】您聽過佛教的「六度」，但一朵花如何展現它的布施、持戒等六度的精神？而您知道嗎？看似不起眼的一株小草、一朵小花也能呈現美感，從「心」改變，生活將會變得很不一樣。知名花藝設計師、齊云生活家居執行長暨鳳凰家居網「齊客來了」節目主持人齊云認為，想要營造美感和充滿幸福的生活空間其實很easy，從日常生活環境觀察，發揮創意，運用巧思，生活即可輕鬆擁有多采多姿的感受。俗諺：「穀雨三朝看牡丹」。4月29日，時序來到穀雨，南台灣到那裡看牡丹呢？佛光山佛陀紀念館本館舉行「節氣供花──齊云二十四節氣供花禮佛特展」，藝術家齊云用簡單的石頭，搭配白牡丹，放在簡單的盤子裡，展現「一花一世界，一葉一如來」的意境；近300多位嘉賓來到金佛殿參加開幕式，也是金佛殿首次作為開幕典禮的場地。開幕式前，南屏別院敦煌舞團演出「南無觀世音菩薩」暖場，輕柔的舞姿，展現觀音菩薩「苦海常作渡人舟」的慈悲與祥和。不同以往的開幕式，此次以供佛法會來開場，大眾用香、花、燈供養佛陀，並由佛陀紀念館館長如常法師帶領大眾，以星雲大師「佛誕節祈願文」祈願祝禱。場面莊嚴隆重，不少人在佛像前感動落淚，齊云更在歡喜與感動中落淚不止。館長如常法師以詩詞中「春花秋月何時了，往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。」與禪詩「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」兩相對照，同樣是花，世俗人常與悲傷嘆息相連，但學佛者卻能關注當下，體會各種時節的美好情境。如常法師讚許齊云是位「道藝一體」的美學家，也說明齊云的花藝創作，背後有三個強大力量，一是齊媽媽的陪伴，再是啟蒙老師徐春李的教導，三是永平法師的慧眼，才造就現今百花齊放的盛景。永平法師娓娓說道與齊云認識24年，有回「三時繫念」法會，會場需要15盆花來供佛，然而齊云卻在開場前20分鐘才不慌不忙來到現場，氣定神閒地說一定能完成。果然在十分鐘內完成在置。這樣深厚的禪定工夫，讓永平法師印象深刻。齊云運用顏色對比和層次豐富視覺，同樣的花材，只因點綴、器皿的不同，就能創造出截然不同的視覺焦點，這也正是齊云一直積極鼓吹的，從環境中找到生活美學的養成，一切在於對「空間」的敏銳和對「美」的覺察。齊云含著感動的淚水，和大家分享：「修行能讓人用美的眼光看世界，更加珍惜自然界的每個生命。」然而花開花落，如何留下花的生命？齊云選擇使用拍照的方式，整理出一本「二十四節氣供花藝術」的書籍；為此他已準備3年，預計今年6月出書；齊云常站在植物的角度，設想自己若是一片碎葉、一枝枯梗，又想要供佛，如何展現最美的姿態，讓觀者產生歡喜心？所以展場中有大型花藝，也有素材簡單的作品。齊云微笑分析，供佛的花藝，除了人看到的那面，向佛的那面應更加富麗，所以他使用的花材是一般的兩倍以上；但供養不應有分別心，所以任何花材都可以供佛，沒有特別禁忌。感性的齊云特地親手完成3份花藝創作，在淚光中親自交到母親、徐春李老師及永平法師的手中。並親自導覽此次在佛館展出的作品，帶領大家從俯視、仰視等角度來觀賞花藝，提醒大眾學習放下自我，用不同心態，看到無盡的未來。齊云也預告將在5月3日佛誕節當天，於玉佛殿展出花藝佛塔，希望大家能蒞臨現場，共同歡慶佛陀誕辰。長期與花草為伍，齊云觀察到自然的循環，體悟到許多生活態度，也發現到花是有「六度」的，因為花開令人心生愉悅，感到歡喜就是布施；堅守崗位，在一定時節綻放，所以有持戒的毅力；無論風霜雨雪依然堅忍而盛開，而花的精進則在於總是盡力展現最芬芳最美麗的一面。花開花謝訴說著生命無常，但其生命又何等精彩，在瞬息萬變中，掌握當下之美，每一場花藝展演，都是一期一會的心靈饗宴。「節氣供花─齊云二十四節氣供花禮佛特展」，共有14處陳設，齊云以花卉、節氣等元素，採用當令循時產出的花材和水果，結合一般大眾家中輕易可得的器皿、佛桌或案頭，以不拘泥形式的方式，從「心」出發，讓每個人都可以在家信手拈來，自在布置；從生活化、不同的角度欣賞一花一草的內涵，以及感受花與佛教、與修行的連結。