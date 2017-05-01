《通靈少女》結局惹哭網友 郭書瑤：經歷一場奇幻旅程NOWnews今日新聞 (2017-05-01 00:24)
《通靈少女》昨（30）日最後兩集連播，29日郭書瑤特別在臉書拜託網友，看完結局不要罵導演，因為導演真的很擔心會被罵。結局終於揭曉，甜蜜戀情才剛開始就逆轉，吸引網友湧入郭書瑤臉書留言。
郭書瑤在《通靈少女》播出完結篇後，於臉書貼文謝謝仙姑謝雅真和《通靈少女》工作團隊：
謝雅真！謝謝你～
你陪著我成長了許多，
你讓很多人凝聚在一起，
你讓我遇見超夢幻的團隊，
你帶我經歷一場奇幻的旅程，
你給予了我一群很美好的朋友！！
因為你我深刻體會，就算有再多時間，都做不了分開的準備，唯一能做的是珍惜每一刻⋯
謝雅真，希望我們有機會再見面～
網友湧進郭書瑤的臉書留言貼上哭臉，紛紛表示甜蜜又逆轉的劇情超捨不得，「哭慘了」、「結局很好，但我還是要討厭導演3天」，還有人要編劇出來面對。演出Alice的李千娜也留言「謝雅真你讓我哭慘了」，郭書瑤回覆「謝謝妳動人的歌聲」。網友飆淚之餘，也分享追劇心情，更敲碗期待第二季。
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