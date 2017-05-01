《環太平洋2》美國機甲設計圖曝光 或許有飛行的功能！北京新浪網 (2017-05-01 00:00)
？ ？環球公司的科幻大片《環太平洋2（Pacific Rim 2）》在上個月的時候正式殺青了，想必大家都很期待吧！不過，關於這部片子中的機甲我們知道的還不是很多。那麼，這些鋼鐵巨人與前作里相比究竟有怎樣的變化呢？
？ ？近日在TAMASHII NATION 魂展上，官方曝光了一張電影裡美國機甲的設定圖，與之前的機甲照造型完全一致。同時這台美國機甲的名稱也正式確認，它從「危險流浪者（GiPSy Danger）」改名為「復讎流浪者（Gipsy Avenger）」，不過流浪者的各種經典裝備都被保留了下來。
美國機甲「復讎流浪者」號
？ ？在《環太平洋》中，美國機甲「危險流浪者」是第三代機甲，而《環太平洋2》中的「復讎流浪者」則是第六代機甲。機體的各項性能均有飛躍性的提升，從設定圖裡的「空氣發射系統（Airborne Launch System）」介紹中我們甚至能猜出它或許有飛行的功能。
之前曝光的《環太平洋2》機甲造型
？ ？至於機甲的整體造型，相比前輩「危險流浪者」，「復讎流浪者」更加偏日漫風，看上去非常輕盈敏捷，不知道它在電影裡會帶來怎樣的表現。
？ ？此外，在展會上還有一個《環太平洋》「危險流浪者」機甲的手辦模型公佈，外觀也非常炫酷。
？ ？《環太平洋2》將於2018年2月23日北美上映，內地有望引進，敬請期待。
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