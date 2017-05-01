泰國男子養寵物豬作伴 結果一年後小豬竟變成「二師兄」北京新浪網 (2017-05-01 00:00)
？ ？據外媒報導，泰國一男子買了一隻寵物豬陪伴自己，起名為「裘莉」。小時候后的「裘莉」十分可愛，不過，讓人想不到的是，一年後的「裘莉」體重嚴重失控。變成了一頭正常的豬，即便如此男子對「裘莉」的愛卻不曾改變，一人一豬每天形影不離，同吃同睡，這才是真愛啊~
小時候的小豬
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HomeBeauty】頂級柔暖法蘭絨沙發罩-2+3人座(咖啡色)
- 【EMPORIO ARMANI】2015時尚Metal標誌鈷藍色三角內著【預購
- CooFeel 高效透氣可水洗3D纖維立體彈力枕(小)-白色2入
- 【德國ELO】Rubin不鏽鋼煮麵鍋(20cm)
- (男) MIZUNO BG8000 II緊身長褲- 慢跑 路跑 美津濃 抗UV 黑
- 【MOROCOCO】時尚演譯-28吋防刮ABS鑽紋商務行李箱(多款任選
- Asics 慢跑鞋 Gel-Kayano 23 女鞋
- 【Vanguard】壁掛式陶瓷盆浴櫃組-TA002+CJ30(純白)
- 【義廚寶】PEDRINI系列。磨刀棒22cm
- Apt.1022 》花萃純真保養系列洗毛精4000ml (天然植物)
NASA「置裝」太拖拉 太空漫步要沒衣服穿了？【北京新浪網】
拍照寬容度不好? 這些小技巧輕鬆解決【北京新浪網】
國產遊戲《影子里的我》正式上架Steam 將於5月發售【北京新浪網】
一個對人類傷害 最嚴重的研究【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》