？ ？據外媒報導，泰國一男子買了一隻寵物豬陪伴自己，起名為「裘莉」。小時候后的「裘莉」十分可愛，不過，讓人想不到的是，一年後的「裘莉」體重嚴重失控。變成了一頭正常的豬，即便如此男子對「裘莉」的愛卻不曾改變，一人一豬每天形影不離，同吃同睡，這才是真愛啊~

小時候的小豬