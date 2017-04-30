▲林志玲獻身公益活動，自嘲要「不獨立」一點。（圖／記者林柏年攝，2017.04.30）

林志玲昨（30）日出席「6分鐘護一生」婦癌防治推廣活動，化身英國風公主，「志玲姊姊」一出場馬上引起路上民眾駐足，已經3、4個月沒有在台灣舉辦公開活動，林志玲表示都是台灣、大陸兩頭跑，在台灣的時間就是回家陪伴媽媽，也透露母親節計畫帶媽媽出門旅遊。

近日播出大陸實境節目《奔跑吧》，小鮮肉鹿晗和迪麗熱巴在心跳PK賽中的互動，讓現場來賓和觀眾都看得臉紅心跳，錄影當天也在現場的林志玲直說她看得很緊張，直說鹿晗和迪麗熱巴兩個人愈靠愈近，好像要親下去了一樣。被問到什麼時候會心跳加速？林志玲害羞地說只要喜歡的人靠近自己，自己就會心跳加速，不過笑稱最近心跳加速只有在工作上，生活上就沒有了。

個性獨立的林志玲，被問到有沒有什麼不敢自己做的事？林志玲想了很久才說不敢打老鼠，至於蟑螂、蜘蛛這些林志玲表示沒問題，不過林志玲也透露日前母親生病的時候讓她很希望能被人安慰，或是拍拍她肩膀也可以。

▲林志玲笑稱最近心跳加速只有在工作上，生活上就沒有了。（圖／記者林柏年攝，2017.04.30）

▲林志玲出席婦癌防治推廣活動，化身英國風公主。（圖／記者林柏年攝，2017.04.30）