閃電解約 梁云菲臉書上首談NOWnews今日新聞 (2017-05-01 00:00)
梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，隨後成為嘻哈團體玖壹壹的師妹，並加入「187INC」人氣漸漸高漲，如今經紀公司與梁云菲在臉書上宣布解約消息，引來網友一陣猜測，紛紛留言問「為什麼？」
30日經紀公司在臉書發文，宣布因為梁云菲個人生涯規劃和理念上的差異，經雙方合意後確定解約，同時梁云菲也在臉書上發表自己和經紀公司解約的聲明。自梁云菲加入「187INC」後，演藝工作順利，因此提前解約一事造成網友猜疑，更有網傳梁云菲解約是因為懷孕；稍晚，梁云菲本人在臉書上做出回應，呼籲大家「請停止無謂的猜測」表示自己身體狀況良好，也澄清並沒有懷孕。
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