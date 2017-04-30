▲兄弟本色日落黑趴最終場演唱會。（圖／記者林柏年攝，2017.4.30）

兄弟本色《兄弟本色日落黑趴》演場會，在昨（30）晚完美落幕，也預告頑童年底會發片，之後熱狗、張震嶽也都會有新作品，而在最後一場，好友謝和弦俏俏現身現場支持。

謝和弦曾與團員瘦子合作，來到兄弟本色的主場，謝和弦說最期待聽到新歌〈搖落〉，早已看過新歌MV讓他很好奇現場版本，也被問到結婚紀念日怎麼過，謝和弦說只有和老婆看驚悚電影慶祝，也讓人好奇怎麼是選驚悚片？謝和弦笑說：「其他想看的人太多了，沒買到票。」也透露最近和老婆兩人為了「做人」計畫，正在調整作息調好身體。

▲謝和弦表示最想聽到兄弟本色新歌。（圖／記者潘才鉉攝，2017.04.30）

畢業場團員們的話也特別多，熱狗搭著張震嶽的肩膀，回憶過去張震嶽帶著自己表演，等到自己紅起來之後，頑童也加入公司，熱狗秉持著張震嶽的精神一樣帶著頑童表演，久而久之頑童也紅了起來，讓他直呼根本是一種傳承。

隨後，團員瘦子也趁機說出心中感謝，表示想向幾位團員致敬，熱狗在一旁馬上開玩笑說：「不用致敬！晚上請我們去酒店。」但止不住即將分離的情緒，幾位團員紛紛互相擁抱在一起。

唱安可曲之前兄弟本色霸氣大放送，直言要讓粉絲一窺他們的「私密處」，5人團團為在一起喊隊呼，他們說這是他們第一次在粉絲面前喊隊呼，也是最後一次，喊完隊呼後和粉絲大合唱，替演唱會完美收尾。

▲兄弟本色首度公開隊呼。（圖／記者林柏年攝，2017.4.30）

▲兄弟本色演場會嗨翻全場。（圖／記者林柏年攝，2017.4.30）