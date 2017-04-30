曼聯1-1戰平斯旺西，遺憾的錯失了追擊前四的機會。賽后曼聯主帥穆里尼奧接受採訪時坦承比賽的結果不理想，而對於球隊嚴重的傷病情況，穆里尼奧也承認很擔憂。

穆里尼奧說：「我覺得一分不夠理想，但是球員們已經付出了一切。你不能孤立的看這場比賽。我們4月份踢了9場比賽，我們本來有一套22人的陣容，但是現在只剩下12或者13人。我們的確陷入了非常困難的境地，但我們會保持我們的態度，奮戰到最後。我們努力戰鬥了，我們沒有輸掉很多比賽，這是事實，但是等到賽季結束時看看會發生什麼。球員們的表現沒什麼可批評的。斯旺西踢得很好，他們也更有活力，但他們這個賽季最多也就踢40場比賽。」

談及此役受傷的盧克肖和拜利，穆帥回應：「我還不清楚具體情況。但我認為盧克肖肯定傷得很重，開場10分鐘就不得不離場了，我預計是大傷。現在我們不能從床走到廁所的過程中把腿摔斷了。」當被問到斯莫林和瓊斯的復出問題，穆帥則說：「我不想談瓊斯和斯莫林，我更想談談勇敢的馬塔，他為了復出傾盡所有，我很感激。」

下周四的歐聯半決賽，曼聯將客場對陣塞爾塔，穆帥說：「我們周四會付出一切的，這點是肯定的。不管能否進入決賽都不重要，我很高興和這些球員們一起奮戰。」

（馬爾科）