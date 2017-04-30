新華社武漢4月29日電（記者李勁峰、姬燁）堪稱當今羽壇傳奇的「林李大戰」，29日在武漢展開第39回合較量。林丹最終以2：0獲勝，與隊友諶龍會師男單決賽。林丹賽后表示，之前也犯過錯誤，重回賽場希望自己能更簡單更純粹地打好球。

「林李大戰」前38場比賽中，林丹獲勝26場佔據優勢。尤其是不久前馬來西亞公開賽上擊敗對手奪冠，讓林丹一掃此前連續三場不敵李宗偉的低迷態勢。由於雙方都十分熟悉彼此的打法，開局后就直接上手較量，攻防有據、拉吊結合，場上精彩表現吸引現場觀眾陣陣歡呼。

相對於林丹的主動搏殺佔據場上優勢，本場比賽李宗偉場上扣殺頻次較低，希望通過節奏變化扭轉不利局面。但比賽一直由林丹主導場上節奏，最終直落兩局21：13、21：15淘汰對手進入決賽。

李宗偉賽後接受採訪時說，今天比賽林丹狀態非常好，速度和節奏更快一些，自己每一局都打得很被動，打得自己都不知道怎麼打了。打完奧運會後回到球場就是想繼續打下去，現在每次比賽都能進四強，「自己覺得也挺不錯的」。

「整場比賽兩個人攻防轉換都非常快，都發揮出了自己的水平。」林丹賽后表示，我今天比賽打得比較嚴謹，希望能打出一種對抗狀態，相持的時候並沒有盲目進攻，所以犯錯不多，整場球都有一定優勢。

「我們兩個34、35（歲）了，還可以在男單中保持非常好的競爭狀態，其實對於我們來說需要付出更多的努力。」林丹感言，我之前也犯過錯誤，重新回到賽場，希望自己能夠更簡單更純粹地去打好球，去更好地做好自己的一切。

繼上場馬來西亞公開賽決賽中擊敗李宗偉后，亞錦賽上的這場半決賽已是20天內連續兩次獲得「林李大戰」的勝利。對此林丹笑言，他覺得林李大戰稍微拉得太近了點，間隔時間應該長一點。

「對於我和李宗偉來說，已經不是正當年了，依然能夠拿出自己最好的競技狀態表現，得到很多人認可，我覺得這可能是體育精神的體現。」林丹說，因為他沒有放棄，我也沒有放棄。