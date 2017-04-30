第39場「林李大戰」林丹笑最後 望更純粹地打球北京新浪網 (2017-04-30 11:31)
新華社武漢4月29日電（記者李勁峰、姬燁）堪稱當今羽壇傳奇的「林李大戰」，29日在武漢展開第39回合較量。林丹最終以2：0獲勝，與隊友諶龍會師男單決賽。林丹賽后表示，之前也犯過錯誤，重回賽場希望自己能更簡單更純粹地打好球。
「林李大戰」前38場比賽中，林丹獲勝26場佔據優勢。尤其是不久前馬來西亞公開賽上擊敗對手奪冠，讓林丹一掃此前連續三場不敵李宗偉的低迷態勢。由於雙方都十分熟悉彼此的打法，開局后就直接上手較量，攻防有據、拉吊結合，場上精彩表現吸引現場觀眾陣陣歡呼。
相對於林丹的主動搏殺佔據場上優勢，本場比賽李宗偉場上扣殺頻次較低，希望通過節奏變化扭轉不利局面。但比賽一直由林丹主導場上節奏，最終直落兩局21：13、21：15淘汰對手進入決賽。
李宗偉賽後接受採訪時說，今天比賽林丹狀態非常好，速度和節奏更快一些，自己每一局都打得很被動，打得自己都不知道怎麼打了。打完奧運會後回到球場就是想繼續打下去，現在每次比賽都能進四強，「自己覺得也挺不錯的」。
「整場比賽兩個人攻防轉換都非常快，都發揮出了自己的水平。」林丹賽后表示，我今天比賽打得比較嚴謹，希望能打出一種對抗狀態，相持的時候並沒有盲目進攻，所以犯錯不多，整場球都有一定優勢。
「我們兩個34、35（歲）了，還可以在男單中保持非常好的競爭狀態，其實對於我們來說需要付出更多的努力。」林丹感言，我之前也犯過錯誤，重新回到賽場，希望自己能夠更簡單更純粹地去打好球，去更好地做好自己的一切。
繼上場馬來西亞公開賽決賽中擊敗李宗偉后，亞錦賽上的這場半決賽已是20天內連續兩次獲得「林李大戰」的勝利。對此林丹笑言，他覺得林李大戰稍微拉得太近了點，間隔時間應該長一點。
「對於我和李宗偉來說，已經不是正當年了，依然能夠拿出自己最好的競技狀態表現，得到很多人認可，我覺得這可能是體育精神的體現。」林丹說，因為他沒有放棄，我也沒有放棄。
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【fujidinos】《leye》長型附蓋燒烤鍋
- 【聖誕裝飾品特賣】超級幸福12尺/12呎(360cm一般型裝飾聖誕
- 【聖誕裝飾品特賣】台灣製6尺(180cm特級黑色松針葉聖誕樹-
- 【Bear Box】時尚香奈兒系列ABS霧面輕硬殼旅行箱兩件組(28+
- 【BATTLE】 2400 日本SHIMANO 16速 鋁合金碟煞平把城市公路
- 海陸饗宴《太平洋燻鮭-幼犬配方》無穀低過敏狗糧 6kg
- 【LEGO樂高積木】Star Wars星際大戰系列-HH-87 Starhopper
- 【利得】利得牛樟芝(60粒/盒)
- 【灑水達人】以色列AMIAD 1吋130mesh更細的目數滴灌專用灌
- 【TECO東元】15公斤靜音變頻超音波洗衣機(W1591XW)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》