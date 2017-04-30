丁捷打入讀秒扳平球后，重慶力帆主帥張外龍激動地跪倒在地，這位有著明確信仰的韓國教頭在祈禱，也是在通過特殊方式進行宣洩。力帆主場1-1戰平上海上港后，近4輪2勝2平保持不敗，這支球隊更是以開季來主場不敗的表現回報著狂熱的重慶球迷。都說本賽季對韓國教頭是道坎兒，張外龍卻能獨善其身，成為了中超帥位最穩的韓帥。

7輪賽事戰罷，意味著一個賽季的中超聯賽已完成了三分之一賽程，球隊的實力、狀態以及層次等都能得到很客觀的確認。多個數據都值得深入體會，比如說7輪過後有8支球隊保持著主場不敗，簡單一羅列，恆大、上港、魯能、華夏幸福、權健、國安、申花這七家，基本就是輿論賽季前認定的中上游集團，甚至可以總結為不斷擴軍的「中超豪強集團」；還剩下的另一支主場不敗球隊是誰呢？正是重慶力帆。

這就很清楚了，為何力帆在這第7輪主場讀秒追平上港后張外龍會那麼興奮。力帆以過程驚險但結局美妙的方式繼續保持著主場不敗，讓自己的球迷繼續保有著主場信心與激情，更是以對比中上游球隊都不遑多讓的表現力繼續詮釋著自己的戰鬥力。

中上游球隊？7輪過後的力帆事實上就身處這個層次，2勝4平1負的力帆排名積分榜第8位。

回想賽季前，有多少人能對力帆給出7輪過後如此排名的預判？中超的競爭力持續提升，幾年來不斷有球隊通過大手筆增補邁入豪強行列，甚至連年都有某升班馬升入中超就無縫銜接地進入中上游集團，而力帆始終身處「投入不算大」的行列，本賽季前不僅沒有醒目增補，還流失了王棟這樣的本土骨幹。賽季前沒將力帆預判為保級主角就算樂觀了，然而如今的力帆在中超存在的格外踏實。

坦白地說，理論上中上游集團之外的中超球隊，最缺乏的就是踏實的感覺。甚至多支身處中上游但目標更高的球隊也很不踏實。7輪不勝的江蘇蘇寧已是持續於榜尾墊底了，崔龍洙是當前中超最感不踏實的主帥；朴泰夏執教的延邊富德剛剛通過本輪「吉林德比」拿到賽季首勝，但領先榜尾蘇寧的優勢只有2分，同踏實還有不小的距離；另一位韓國教頭李章洙已是心有不甘地離開了長春亞泰帥位。

再看看張外龍，開季前3輪2平1負的走勢后他一度也委身榜尾的「韓國朋友圈」，但此後他指揮力帆客場逆轉蘇寧、主場力擒恆豐智誠、連平魯能與上港，看起來不那麼友好的賽程卻做到了每輪比賽都能拿分，張外龍成為了中超帥位最穩的韓國主帥。甚至都可以去掉國籍的限定，張外龍是當前中超帥位最穩的主帥之一，這話有毛病嗎？

（木之火）